OM : Longoria a coincé Turpin dans le vestiaire

Par Alexis Rose

Suite à la défaite de l’OM face à Lens samedi (1-2), les dirigeants marseillais ont encore beaucoup de mal à digérer le choix de Clément Turpin de refuser le but à Alexis Sanchez.

Le but d’Alexis Sanchez aurait pu tout changer dans l’histoire de ce sprint final en L1. Si le PSG s’est rapproché du titre en battant Troyes dimanche, ce qui signifie donc que Marseille n’aurait probablement pas pu jouer l'Hexagoal même en cas de succès à Lens, les Phocéens ont un fort sentiment d'injustice depuis samedi soir. Il faut dire que la décision de Clément Turpin d’annuler la réalisation du Chilien en tout début de match fait polémique, puisque le contact entre l’attaquant marseillais et Kévin Danso n’est pas flagrant. Alors qu’Igor Tudor et ses joueurs ont encore du mal à comprendre cette décision arbitrale émanant de la VAR, Pablo Longoria, lui, s’est expliqué avec Clément Turpin en personne après la rencontre selon RMC Sport. « L’échange entre Longoria et l’arbitre n’a pas filtré mais le dirigeant espagnol lui a évidemment fait part de son incompréhension », peut-on lire sur le site de la radio sportive, qui explique que l’OM en veut surtout aux arbitres vidéo.

Pablo Longoria ne comprend pas la décision de la VAR

⚪🔵 L'OM ne digère pas la décision arbitrale d'annuler le but d'Alexis Sanchez en début de match face à Lens. https://t.co/O2sX6DKrV3 — RMC Sport (@RMCsport) May 7, 2023

Car au final, c’est bien la VAR qui a provoqué l’annulation de ce but validé par Clément Turpin en live. « Au sein de l’OM, on est surtout convaincu qu’il n’y avait aucune erreur manifeste dans le premier jugement de Clément Turpin, proche de l’action », explique Florent Germain, pour qui Marseille a Wilfried Bien dans son viseur, sachant que l’arbitre vidéo du match de samedi n’avait pas demandé à l’arbitre d’OM-Monaco de venir voir une action litigieuse de Maripan sur Kolasinac plus tôt dans la saison. Si les Olympiens refusent de tomber dans la paranoïa, ils savent très bien que cette décision arbitrale pourrait coûter très cher à l’OM dans le sprint final. Car à quatre journées de la fin, Marseille doit désormais faire un sans-faute et espérer un faux-pas de Lens pour terminer deuxième et valider directement sa place pour la phase de groupes de la Ligue des Champions en vue de la saison prochaine.