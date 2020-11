OM : Liverpool décimé, Klopp prêt à bondir sur Caleta-Car ?

Dans : OM.

Ce dimanche soir, c’est avec un effectif décimé que Liverpool va affronter Leicester lors de la 9e journée de Premier League.

C’est particulièrement dans le secteur défensif que Jürgen Klopp doit bricoler. En effet, Alexander-Arnold (mollet), Fabinho (cuisse), Gomez et Van Dijk (genou) sont forfaits. Et cela va durer encore de longues semaines, ce qui laisse penser que les Reds vont recruter un défenseur central lors du prochain mercato hivernal. Ces derniers jours, le nom d’un joueur de Ligue 1 était soufflé à la direction de Liverpool, celui du Lyonnais Jason Denayer. Mais dans ses colonnes, le média L’Express a avancé le nom d’un autre joueur de Ligue 1 susceptible de renforcer les rangs de Liverpool à Noël. Cela concerne l’Olympique de Marseille puisque c’est Duje Caleta-Car qui a été conseillé aux Reds.

« A 24 ans, le Croate correspondrait à la stratégie de recrutement de Liverpool, qui consiste à cibler les joueurs talentueux avec une marge de progression et de développement » note très brièvement le média, persuadé que le profil du défenseur de l’Olympique de Marseille correspond parfaitement aux besoins et aux critères de recrutement de Liverpool dans l’optique du mercato hivernal. Reste maintenant à voir si les Reds suivront ce conseil, et quelle attitude adopteront Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria en cas d’offensive d’un tel cador européen sur Duje Caleta-Car. Car après des débuts compliqués et particulièrement laborieux, le Croate s’est imposé comme un véritable taulier de l’effectif d’André Villas-Boas. Pour rappel, « DCC » était proche d’un départ en Premier League lors des ultimes heures du mercato estival puisque West Ham avait posé 23 ME sur la table pour le recruter. Une offre qui avait fait hésiter les dirigeants olympiens, mais Caleta-Car avait rapidement mis tout le monde d’accord en faisant savoir qu’il était hors de question pour lui de quitter Marseille cet été.