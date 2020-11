OL : Denayer successeur de Van Dijk, le coup se tente

Dans : OL.

C’est la crise à Liverpool, qui a perdu Virgil Van Dijk pour le reste de la saison et qui tremble pour Joe Gomez.

Au contraire de Virgil Van Dijk, l’international anglais n’est pas forfait pour l’intégralité de la saison. Mais dans un communiqué publié jeudi, les Reds ont fait savoir que Joe Gomez avait été opéré du genou et serait absent plusieurs mois. Un coup dur de plus pour Jürgen Klopp, privé de Virgil Van Dijk (rupture des ligaments croisés) et de Fabinho, victime d’une blessure à la cuisse et absent plusieurs semaines. De toute évidence, le mercato hivernal sera mouvementé à Anfield, où le coach allemand exigera au minimum le recrutement d’un défenseur central. Peu habitué à piocher en Ligue 1, Liverpool pourrait cette fois jeter un œil sur le championnat de France.

Ce ne serait pas étonnant pour le site 90Min, qui avance le nom de Jason Denayer pour renforcer les rangs de Liverpool. « S'il n'avait pas réussi avec Manchester City, pourquoi ne pas retenter sa chance chez un cador de Premier League ? Liverpool lui permettrait de poursuivre sa progression au plus haut niveau. Bien qu'il semble délicat d'imaginer l'OL céder l'un de ses meilleurs joueurs en pleine saison, Liverpool a les moyens de répondre aux attentes de Jean-Michel Aulas. Âgé de seulement 25 ans, il aura tout pour réussir très vite sous les ordres de Jürgen Klopp » estime le média, qui ne serait clairement pas surpris de voir Liverpool toquer à la porte de l’Olympique Lyonnais afin de se renseigner sur le tarif de Jason Denayer. Courtisé par Naples cet été, l’international belge avait été retenu par Juninho. De toute évidence, il sera très difficile de convaincre l’OL de lâcher son patron de la défense en pleine saison. Mais qui ne tente rien n’a rien…