OM : La hype Caleta-Car va rapporter gros à Marseille !

Considéré comme un flop à Marseille il y a encore un an, Duje Caleta-Car s’est imposé comme un roc à l’OM sous la houlette d’André Villas-Boas.

L’entraîneur portugais a véritablement métamorphosé l’ancien défenseur du RB Salzbourg, lequel faisait presque office de boulet à l’époque où Rudi Garcia dirigeait Marseille. Désormais installé comme un titulaire indiscutable au sein de la défense olympienne, Duje Caleta-Car s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste. Raison pour laquelle Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria peuvent légitimement espérer un gros transfert dans quelques mois pour le roc de la sélection croate. Il y a quelques jours, en toute fin de mercato, West Ham souhaitait d’ailleurs s’offrir le défenseur de l’Olympique de Marseille et pour cela, les Hammers étaient prêts à dépenser entre 22 et 25 ME.

Conscient du potentiel de Duje Caleta-Car et convaincu que sa valeur peut augmenter grâce à la Ligue des Champions, Pablo Longoria a refusé de vendre son défenseur. Mais ce dernier finira tôt ou tard par être vendu très cher en Angleterre et exploser en Premier League selon son coéquipier en sélection de Croatie, Dejan Lovren. « Contre la Suède, c'était le deuxième match que je jouais à ses côtés, bravo à lui, il a très bien fait son travail, il a bien compris ce qu'on attendait de lui. Il montre ses qualités. Je ne doute pas qu'il va s'améliorer au fil du temps. Domagoj Vida est toujours là, mais la Croatie a de l'avenir à ce poste-là. Je regarde le championnat français, Duje joue magnifiquement bien. L'OM n'a pas très bien démarré sa saison, même s'il a pas mal de points et qu'il reste encore beaucoup de matches. À mon avis, Duje pourrait facilement jouer en Angleterre. Il est physiquement très fort, plus fort que d'autres joueurs. Il va exploser dans quelques années et devenir encore plus fort » a jugé l’ancien joueur de Liverpool dans les colonnes de La Provence. Des compliments qui motiveront le principal intéressé à réaliser une deuxième saison pleine sous les couleurs de l’OM…