OM : Les vérités de Sampaoli sur Milik et Thauvin

Présent ce vendredi en conférence de presse, Jorge Sampaoli a évoqué les situations de Milik et de Thauvin dont on ne sait pas s'ils joueront à l'Olympique de Marseille la saison prochaine.

A deux jours de la réception de Dijon, lanterne rouge de Ligue 1, au Vélodrome, l’entraîneur de l’OM avait l’occasion de s’exprimer notamment concernant deux dossiers qui font l’actualité du côté du club phocéen à savoir l’avenir d’Arkadiusz Milik, l’attaquant polonais que l’on dit en partance pour la Juventus dès la fin de saison, et Florian Thauvin, en fin de contrat et dont L’Equipe affirme ce vendredi qu’il est plus proche d’une prolongation que d’un départ de l’Olympique de Marseille. Pour Jorge Sampaoli, il est inutile de tirer des plans sur la comète concernant Milik et Thauvin, deux joueurs qu’il souhaite conserver dans son effectif, mais dont le coach argentin avoue qu’il ne peut pas maîtriser le choix qu’ils feront pour la saison prochaine.

Milik et Thauvin feront ce qu'ils veulent

Pour Jorge Sampaoli, Arkadiusz Milik et Florian Thauvin sont totalement libres de faire ce qu’ils désirent, et si l’Olympique de Marseille a le souhait qu’ils restent, tout n’est pas si simple. « Dans le foot, il est difficile de savoir si tel ou tel joueur va rester, il peut toujours être séduit par une autre opportunité. La décision lui revient. On aimerait que Milik reste, mais vous le garantir aujourd'hui vu le marché des transferts, c'est difficile (...) Thauvin pour moi est l'un des joueurs les plus importants de cette équipe. Quand je le vois jouer, je me dis qu'on aimerait beaucoup continuer avec lui à l'avenir, mais comme je l'ai dit pour Milik, il y a plein de paramètres extra-sportifs qui dépassent la simple volonté du coach », explique l’entraîneur de l’OM, conscient de l’importance de ces deux joueurs au sein de son effectif.