OM : Thauvin prolongé ? Les raisons sont brutales

Dans : OM.

Dans les derniers mois de son contrat, et alors que son départ libre semblait acté, Florian Thauvin pourrait finalement prolonger à l'Olympique de Marseille. Les raisons de ce revenirement sont nombreuses.

Le dimanche 10 janvier dernier, TF1 annonçait que Florian Thauvin n’allait pas dire oui à l’Olympique de Marseille concernant une prolongation de contrat. Téléfoot confirmait là les rumeurs qui circulaient depuis des semaines concernant le milieu de terrain, à qui Paolo Maldini ouvrait presque en même temps les portes de l’AC Milan. Mais en l’espace de presque trois mois, tout a changé du côté de l’OM, Jacques-Henri Eyraud étant débarqué du poste de président du club phocéen, Pablo Longoria lui succédant, tandis que Jorge Sampaoli remplaçait André Villas-Boas comme entraîneur. Deux révolutions qui sont au goût de Florian Thauvin, lequel a retrouvé le sourire et une certain cote de confiance chez les supporters. Ce vendredi, L’Equipe l’affirme, la possibilité de voir le champion du monde finalement prolonger son contrat avec l’Olympique de Marseille augmente de jour en jour, et il y aurait même une certaine confiance du côté de Pablo Longoria. Plusieurs raisons justifient cet incroyable revirement signé Florian Thauvin et tous ne sont pas liés à la venue de Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM, l’Argentin appréciant le champion du monde, ou au départ de Jacques-Henri Eyraud.

Plus gros salaire actuel de l’effectif marseillais (Ndlr : Strootman est payé en partie par le Genoa), Florian Thauvin a constaté qu’il lui était impossible de toucher ailleurs plus que les 420.000 brut que le joueur de 28 ans gagne chaque mois à l’Olympique de Marseille. De plus, les clubs qui étaient susceptibles de lui proposer un challenge à la hauteur de ses attentes ne se battent plus pour le faire signer l’été prochain. Notamment l’AC Milan qui a déjà tourné la page Florian Thauvin et « veut se positionner sur des joueurs d’un calibre supérieur » précise le quotidien sportif. Alors oui le Séville FC, Leicester et Crystal Palace ont noué des contacts avec le clan Thauvin, mais cela n’est pas vraiment allé plus loin. Une situation dont Pablo Longoria a connaissance, lui qui a le nez dans le marché des transferts 24 heures sur 24. Alors, la réflexion est en cours du côté de Florian Thauvin qui à 28 ans se demande si finalement l’Olympique de Marseille n’est pas l’option la plus intéressante pour la suite de sa carrière.