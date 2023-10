Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite fait une grande annonce, les supporters dépriment

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'Arabie Saoudite investit et va continuer d'investir énormément dans le sport, et un gros contrat vient d'être signé en ce sens avec Newcastle encore tout récemment. De quoi agacer un peu à l'OM, où une avancée se fait toujours attendre.

Les divulgations dans la presse anglaise et même la mise aux enchères des droits TV, ont relancé le débat sur la vente de l’Olympique de Marseille a des intérêts saoudiens. Vincent Labrune assurerait en effet en privé que l’attractivité du championnat de France allait exploser avec le rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite, même si cela pourrait aussi être un énorme coup de bluff dont l’ancien président du club provençal, habile négociateur, est capable. Toujours est-il que les effets d’annonce se multiplient, sans que cela ne débouche sur le moindre fait concret. Frank McCourt est dit très gourmand pour vendre l’OM, mais pour le moment, il n’a clairement eu aucune offre.

Un énorme contrat avec Newcastle, les Marseillais jaloux ?

Et pourtant, il est de notoriété que l’Arabie Saoudite cherche à investir massivement dans le sport. Et ce à tous les niveaux, c’est à dire dans l’organisation d’évènements avec comme point d’orgue la Coupe du monde, mais aussi dans le rachat d’un club européen qui est un objectif reconnu dans le Royaume, même s’il n’y a aucune précipitation. Car pour le moment, l’investissement dans Newcastle se passe merveilleuse bien, puisque le club anglais s’est qualifié pour la Ligue des Champions où il y fait bonne figure. Et pour encore aller dans ce sens, Saudi Airlines, la compagnie aérienne d’Arabie Saoudite qui se veut extrêmement ambitieuse dans les années à venir, a annoncé un énorme partenariat avec les Magpies. Le montant officiel de l’accord n’a pas été dévoilé, mais ce sont des dizaines de millions d’euros qui pourraient être versés sur de longues années, pour pouvoir simplement transporter en avion les joueurs de l’équipe de Newcastle.

Un partenariat qui montre que la volonté d’investissement est sans limite, du moins avec Newcastle. Car chez les supporters de l’OM, on attend toujours une telle ambition, et l’annonce de ce méga-deal a eu tendance à froisser les sympathisants marseillais. « Au moins pour eux c’est du concret, ils n’ont pas de faux espoirs pendant quatre ans pour au final, rien », « L’Arabie Saoudite balance ses millions sur Newcastle, et nous on attend », « La stratégie de l’AS donne envie pour l’OM », « des supers contrats pour les Anglais, et rien pour nous, même pas un début d’offre », ont pesté les fans marseillais, quelque peu jaloux de voir que le pays du Golfe ne diversifiait pas ses investissements, notamment pour se tourner vers le Sud de la France. Par exemple.