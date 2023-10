OM ‍: Les supporters grecs arrivent, tout le monde rigole

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le Vélodrome pourrait être plein comme jamais ce jeudi pour le match de Coupe d'Europe entre l'OM et l'AEK. Mais pour une fois, les instances et les forces de l'ordre se frisent les moustaches.

En cette période de tension internationale, les déplacements de supporters sont scrutés. Entre les évènements dans le monde, les problèmes entre les différents groupes et les forces de l’ordre déjà occupées sur d’autres évènements, les Préfets n’hésitent plus une seconde à interdire les déplacements des supporters de football pour s’alléger la charge et leur tracas. Ce sera le cas par exemple pour le court déplacement des Marseillais à Nice ce samedi.

En revanche, aucun souci pour le match de Coupe d’Europe, où l’OM recevra l’AEK Athènes. Et pourtant, le tour préliminaire de Ligue des Champions face au Panathinaïkos avait été tendu à ce niveau, forçant là aussi des interdictions prises par l’UEFA. Mais à la différence de son voisin de la capitale grecque, l’AEK a des supporters qui s’entendent très bien avec ceux de Marseille, ils sont même considérés comme partenaires sur l’échelle des Ultras. A de nombreuses reprises, lors de matchs entre rivaux, les ultras des deux camps se rendent des hommages et cette entente perdure dans le temps comme l'atteste l'image illustration l'article qui date de cet été.

Un record de plus au Vélodrome ?

#OMAEK plus de 64000 spectateurs sont attendus pour le match de @EuropaLeague entre l’Olympique de Marseille et l’AEK Athènes jeudi 26 octobre à 18h45.

Nouveau record d’affluence attendu en Coupe d’Europe 🔵⚪️💙@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/EDqii1RzoW — Karim Attab (@karimattab1) October 19, 2023

Ainsi, 3500 supporters des « jaunes et noirs » sont attendus la semaine prochaine sur le Vieux Port, ce qui ne suscite aucune crainte au niveau de la sécurité. La seule hantise, c’est surtout l’horaire du match et le fait que le Vélodrome sera encore une fois plein pour cette rencontre qui se déroulera à 18h45. Selon Karim Attab, on se dirige vers un record d'affluence européen, notamment parce que le parcage visiteur sera totalement plein, et un chiffre final de 64.000 spectateurs est envisagé. Cela devrait générer de gros bouchons. Samir Nasri et Robert Pirès, qui étaient arrivés en retard au stade pour cette raison lors du match face à Brighton, sont désormais prévenus.