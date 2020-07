OM : Les millions vont tomber, McCourt bientôt contacté !

Dans : OM.

Il y a tout juste une semaine, Mourad Boudjellal affirmait au micro de RMC qu’il faisait partie d’un projet financier pharaonique pour racheter l’Olympique de Marseille.

Depuis, on en sait un peu plus sur ce projet, qui réunirait plusieurs investisseurs émiratis et saoudiens, mais surtout l’entrepreneur franco-tunisien Mohamed Ajroudi. Seulement, Frank McCourt n’a pas reçu la moindre proposition officielle de rachat. Et tandis que le porte-parole du propriétaire de l’OM a indiqué plus tôt dans la semaine dans une dépêche AFP que l’Olympique de Marseille n’était pas à vendre, les choses vont s’accélérer dans les jours à venir, à en croire les informations rapportées ce vendredi par La Provence.

Et pour cause, le quotidien marseillais affirme dans son édition du jour que le clan de Mourad Boudjellal attendait le passage devant la DNCG avant de passer concrètement à l’action. Cette étape a été franchie sans encombre par l’Olympique de Marseille jeudi. « Le passage devant la DNCG a interpellé le camp Ajroudi-Boudjellal qui lorgne avec gourmandise le rachat de l'OM et attendait ces comptes pour connaître l'étendue des dégâts. Une banque d'affaires devrait se manifester dans les prochaines heures pour crédibiliser les promesses du Franco-Tunisien et du Varois » explique le journal, pour qui Frank McCourt devrait donc recevoir une proposition concrète et formelle dans les jours à venir pour le rachat de l’Olympique de Marseille. Reste maintenant à voir si le natif de Boston, qui a encore comblé le déficit du club de sa poche afin de valider le passage devant la DNCG, sera tenté de vendre le club. Le dilemme est énorme pour l’Américain, l’OM entrant peut-être dans une période un peu plus faste économiquement avec l’augmentation des droits télévisuels et la qualification en poche pour la prochaine édition de la Ligue des Champions…