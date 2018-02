OM : Les étonnants propos de Valère Germain sur Mitroglou

Dans : OM, Ligue 1.

Valère Germain a mis du temps, mais l'ancien attaquant de l'AS Monaco a finalement réussi à devenir le choix numéro 1 de Rudi Garcia au poste de buteur de l'Olympique de Marseille, alors que la concurrence était rude notamment avec Kostas Mitroglou. Mais le coach de l'OM a décidé que le joueur français était le meilleur à son poste, l'attaquant grec s'installant sur le banc. Pourtant, alors que l'on pourrait croire que Valère Germain est satisfait d'avoir pris cette place de titulaire au détriment de Kostas Mitroglou, son discours est totalement favorable au joueur arrivé du Portugal.

Très fair-play, Valère Germain estime qu'il a le devoir de permettre à son coéquipier de briller. « C’est important, il fait partie de l’effectif, il a la qualité pour jouer ici. Quand il a marqué, tout le monde est sur lui pour célébrer son but. On sait que ça n’a pas été facile pour lui. Mais c’est un grand joueur, on aura besoin de lui jusqu’à la fin de saison. Ça fait du bien pour lui et pour nous. On a discuté car il voulait mettre le deuxième. Et sur un ou deux centres que j’ai faits, j’aurais pu mieux le servir. J’aurais aimé qu’il marque plus, d’ailleurs », explique, dans La Provence, Valère Germain. Un discours tout à l'honneur de l'attaquant français de l'Olympique de Marseille.