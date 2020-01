OM : Le syndicat des joueurs soutient Eyraud après les menaces de mort

Dans : OM.

Menacé de mort suite à l'intervention musclée mercredi dernier d'André Villas-Boas, Jacques-Henri a reçu ce lundi le soutien du syndicat des joueurs français.

Plusieurs jours après la plainte déposée par Jacques-Henri Eyraud contre un supporter de l’Olympique de Marseille qui l’avait menacé de mort et appelé d’autres énervés dans son genre à se rendre au domicile du président de l’OM, l’Union nationale des footballeurs professionnels a apporté ce lundi son soutien entier et total à Jacques-Henri Eyraud. « Rien ne saurait justifier que l’on menace de mort le président de l’OM. L’UNFP rejoint Première Ligue et l’UCPF pour apporter son soutien sans limite à Jacques-Henri Eyraud face à ces menaces », précise le syndicat des footballeurs professionnels. Pour mémoire, suite à cette plainte du patron de l'Olympique de Marseille , l’internaute en question avait présenté ses excuses après son invraisemblable message sur Twitter.