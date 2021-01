OM : Le successeur de Thauvin gratuit, Longoria négocie déjà

Dans : OM.

En difficulté dans les discussions avec Florian Thauvin, dont le contrat expire en juin prochain, Pablo Longoria anticipe un éventuel départ de son ailier. En effet, le directeur du football de l’Olympique de Marseille s’est positionné pour un ailier anglais.

Ce mois de janvier s’annonce particulièrement chargé pour Pablo Longoria. Avec des moyens toujours aussi limités, le directeur du football de l’Olympique de Marseille a pour mission de recruter trois éléments. L’entraîneur André Villas-Boas attend effectivement la signature d’un attaquant de pointe, d’où l’intérêt pour le Napolitain Arkadiusz Milik et les autres pistes évoquées ces dernières heures, ainsi que l’arrivée d’un latéral pour chaque côté. Mais ce n’est pas tout. L’Espagnol doit également gérer la situation des cadres en fin de contrat, à savoir Jordan Amavi et Florian Thauvin avec qui les discussions n’avancent pas. Du coup, Longoria se voit presque contraint d’imaginer un départ de son ailier et d’anticiper son remplacement.

Car selon les informations du Daily Mail, l’approche de l’Olympique de Marseille vers l’ailier Demarai Gray (24 ans) ne concerne pas cet hiver mais plutôt le prochain mercato estival. Le successeur d’Andoni Zubizarreta espère convaincre l’indésirable de Leicester City de signer après la fin de son bail chez les Foxes. La source britannique évoque même une première prise de contact de la part du club phocéen, annoncé en concurrence avec Southampton, le Benfica Lisbonne et l’AS Monaco pour l’ancien international Espoirs anglais. Autant dire que rien n’est fait sur ce dossier. En tout cas, cette piste confirme que Thauvin et le vice-champion de France sont encore loin d’un accord.