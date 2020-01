OM : Prosper Mendy, la cible maline et pas chère de Marseille ?

Dans : OM.

Pour renforcer sa défense, l'Olympique de Marseille pense à un joueur franco-sénégalais évoluant en Norvège et dont le prix colle aux moyens financiers du club de Jacques-Henri Eyraud.

Benjamin Mendy s'en est amusé en apprenant cette rumeur, mais un homonyme pourrait signer à l’Olympique de Marseille en ce mois de janvier 2020. En effet, FootMercato indique que la cellule recrutement de l’OM aurait un œil sur Prosper Mendy, défenseur franco-sénégalais qui évolue à Stromsgodset IF, formation qui joue en D1 norvégienne et qui s’est classée 11e de la saison 2019. Selon le site spécialisée, Prosper Mendy, arrivé à la moitié du championnat, a largement contribué au maintien de son club, et forcément cela n’a pas échappé à quelques recruteurs toujours en quête de bonnes affaires.

0,5ME pour un renfort, Marseille peut bouger

Andoni Zubizarreta, informé des prestations convaincantes du défenseur de 23 ans, serait venu aux renseignements afin de voir si Prosper Mendy avait le profil idéal pour l’OM. Mais le directeur sportif de l’Olympique de Marseille a également demandé à quel tarif le joueur franco-sénégalais pourrait quitter le Stromsgodset IF, avec qui il est lié jusqu’en 2021. A priori, Jacques-Henri Eyraud n’aura à signer qu’un chèque de 0,5ME pour s’attacher les services d’un défenseur susceptible de suppléer Jordan Amavi. A ce prix-là, l’OM pourrait faire une bonne affaire… ou pas.