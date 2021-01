OM : Marseille zappe Milik et défie l'Atlético au mercato

Dans : OM.

A la recherche d’un avant-centre en janvier, Marseille a songé à recruter Milik, également ciblé par l’Atlético de Madrid.

Le club phocéen et les Colchoneros ont toutefois renoncé à la signature de l’international polonais de 26 ans en raison des exigences XXL du président napolitain Aurelio De Laurentiis. En effet, le sulfureux président de Naples exige la coquette somme de 15 ME pour Milik, bien qu’en fin de contrat à la fin de la saison. A ces conditions, Marseille et l’Atlético de Madrid ne s’aligneront pas. Cela étant, les deux clubs recherchent toujours activement un avant-centre. L’OM souhaite recruter un potentiel titulaire capable de concurrencer Dario Benedetto tandis que l’Atlético de Madrid a besoin de remplacer Diego Costa, lequel a été libéré et qui est notamment suivi en Chine.

A en croire les informations obtenues par le Mundo Deportivo, l’OM et la formation de Diego Simeone pourraient de nouveau se croiser sur une cible commune durant le mois de janvier. Cette fois, c’est le Brésilien de 29 ans Willian José qui est associé aux deux clubs. Auteur de 59 buts en 162 matchs avec la Real Sociedad depuis 2016, le natif de Porto Calvo a marqué l’histoire du club basque. Cela étant, il joue moins cette saison et envisage sérieusement un départ durant le mercato hivernal, après n’avoir débuté que huit matchs de Liga dans la peau d’un titulaire. Une situation qui a alerté Marseille et l’Atlético de Madrid, prêts à bondir sur l’occasion de recruter cet expérimenté joueur sous contrat avec la Real Sociedad jusqu’en juin 2024. Reste maintenant à connaître les conditions financières d’une potentielle venue de Willian José, passé par Sao Paulo mais surtout par le Real Madrid il y a quelques années. Cette nouvelle piste prouve en tout cas à quel point Marseille est actif dans la recherche de l’oiseau rare en attaque…