OM : Le salaire de Payet fait rigoler l'Arabie Saoudite

Avec un salaire brut estimé à plus de 500.000 euros par mois, Dimitri Payet a signé un contrat en or à l’OM lors de son retour en janvier 2017.

Avec de telles conditions, le Réunionnais n’a évidemment pas envie de faire ses valises. Ainsi en conférence de presse il y a tout juste une semaine, il a confirmé qu’il serait toujours un joueur à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Cependant, certaines écuries chinoises sont intéressées par sa venue. Mais il n’y a pas qu’en Chine que le capitaine phocéen a la cote.

En effet, France Football informe que Dimitri Payet a également des touches en Arabie Saoudite, où son salaire n’effraie personne. Reste à voir si le joueur, qui n’a jamais caché son amour pour la ville de Marseille et pour le club de l’OM, acceptera de faire ses valises après une saison globalement ratée malgré des statistiques correctes (6 buts et 7 passes décisives). Surtout, l’avis du prochain entraîneur sera déterminant au sujet de l’avenir de Dimitri Payet. Favori pour le poste, André Villas-Boas aura certainement son mot à dire. Et le Portugais aura peut-être la volonté de relancer le n°10 phocéen.