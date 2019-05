OM : Accord total entre Marseille et André Villas-Boas

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Annoncée comme en très bonne voie lundi, la venue d’André Villas-Boas à l’Olympique de Marseille ne fait désormais plus aucun doute.

Effectivement, le célèbre journaliste italien Gianluca Di Marzio affirme ce mardi qu’un accord total a été trouvé entre le Portugais et Jacques-Henri Eyraud, autour d’un contrat de deux ans. Une information confirmée par RMC via son journaliste Nicolas Vilas, lequel est plutôt bien informé dans ce dossier. Reste maintenant à voir quel sera le timing choisi par l’Olympique de Marseille pour mettre fin au suspense, et confirmer la venue d’André Villas-Boas, un coach désigné par Andoni Zubizarreta.