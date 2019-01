OM : Le podium n'est pas mort, un Parisien croit au miracle pour l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Après sa défaite mercredi soir à Saint-Etienne, l'Olympique de Marseille est 9e à 8 points de la troisième place sur le podium, position occupée par les Verts, même si l'OM a encore un match en retard à jouer. Autant dire que la course pour la Ligue des champions est mal lancée pour un club phocéen à la dérive totale depuis des semaines. Malgré cette situation plus que périlleuse, Dominique Sévérac veut encore croire que l'Olympique de Marseille finira dans les trois premiers et aura son ticket pour la Ligue des champions.

Une position que le journaliste du Parisien a défendu. « Non tout n’est pas perdu pour l’OM dans la course au podium. Déjà, toutes les équipes n’ont pas le même nombre de matches. Il y a encore deux leviers, le mercato n’est pas encore terminé et on ne sait pas si Marseille va prendre des joueurs. Monaco l’a fait et ça peut changer le visage d’une équipe. Et on ne sait pas non plus si Rudi Garcia va rester entraîneur de l’Olympique de Marseille, un nouvel entraîneur peut relancer l’OM. Donc, là en janvier 2019 alors que le championnat de Ligue 1 se termine en mai que le podium c’est terminé pour Marseille, ça serait mentir aux gens », a lancé, sur la chaîne L'Equipe, Dominique Sévérac qu'on ne peut pas soupçonner d'être proche de l'OM.