OM : Mandanda signe un contrat personnel avec Puma

Dans : OM.

La marque Puma, qui équipe l'Olympique de Marseille, annonce ce samedi avoir signé un contrat personnel avec Steve Mandanda.

« PUMA Football affirme une nouvelle fois son engagement dans la cité phocéenne en signant un joueur qui incarne plus que jamais l’Olympique de Marseille. Avec Steve MANDANDA, l’équipementier célèbre des valeurs qui lui sont précieuses : le talent, l’humilité et la fidélité d’un capitaine envers son club. En rejoignant la marque au félin, le champion du monde vient agrandir la #PUMAFam marseillaise composée de Dimitri PAYET, Morgan SANSON, Alvaro GONZALEZ, Duje CALETA CAR et Lucas PERRIN (...) Pour cette nouvelle saison, Steve MANDANDA portera la PUMA FUTURE 5.1 et vient rejoindre la famille des gardiens internationaux PUMA composée de BUFFON, OBLAK ou encore PICKFORD », rappelle Puma dans un communiqué.