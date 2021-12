OM : Le plan change, Kamara doit partir

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato risque d’être agité à l’OM, qui doit vendre avant d’acheter. Dans le sens des départs, le dossier Boubacar Kamara est épineux.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille en juin prochain, Boubacar Kamara n’a toujours pas définitivement tranché la question de son avenir. Pablo Longoria a pourtant pris les choses en main en proposant une prolongation de contrat à son milieu défensif, une offre déclinable en trois version. Une prolongation de courte, de moyenne ou de longue durée. Dans tous les cas de figure, Boubacar Kamara deviendrait le joueur le mieux payé de l’effectif marseillais devant Gerson, Milik et Payet. Malgré cette belle offre, Boubacar Kamara n’a pas acté le choix de prolonger, ce dont souhaitent profiter certains cadors européens. L’AS Roma, Newcastle ou encore Manchester United et l’AC Milan surveillent la situation du joueur. Et si Pablo Longoria a longtemps espéré une prolongation de Kamara, le président de l’OM semble aujourd’hui résigné selon La Provence.

Kamara invité à quitter l'OM cet hiver

Dans son édition du jour, le quotidien marseillais confirme qu’il est de plus en plus probable que l’Olympique de Marseille suggère à Boubacar Kamara de partir lors du mercato hivernal. L’objectif pour le club phocéen est bien sûr de récupérer quelques millions d’euros au mois de janvier avec le départ de Kamara, avant que ce dernier quitte le club en fin de contrat au mois de juin prochain. Comme indiqué à plusieurs reprises, Pablo Longoria réclamera entre 12 et 15 millions d’euros pour son milieu défensif, également capable de jouer en défense centrale, en cas de départ au mercato d’hiver. A moins qu’un deal totalement inattendu et original soit bouclé, comme celui envisagé par le Corriere dello Sport avec l’AS Roma. Selon le média italien, l’OM serait intéressé par le fait de vendre Kamara au club entraîné par José Mourinho afin de faire baisser les options d’achat de Cengiz Ünder et de Pau Lopez. On l’a bien compris, toutes les options sont sur la table pour Marseille avec Kamara mais l’idée d’un départ est maintenant privilégiée.