OM : Pau Lopez et Ünder, deux options d'achat gratuites ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’été dernier, Pablo Longoria a charbonné pour offrir à Jorge Sampaoli un effectif cohérent à l’OM avec Guendouzi ou encore Ünder et Pau Lopez.

Le carnet de chèques de l’Olympique de Marseille était restreint l’été dernier, raison pour laquelle Pablo Longoria a été contraint de se montrer malin. A l’image de Mattéo Guendouzi, Pau Lopez et Cengiz Ünder ont été recrutés en prêt avec option d’achat quasiment automatique. Au total, les deux joueurs de l’AS Rome doivent s’engager définitivement avec l’OM pour environ 20 millions d’euros à la fin de la saison. Mais selon les informations obtenues ce mardi par le Corriere dello Sport, les transferts du gardien espagnol et de l’ailier turc pourraient finalement coûter beaucoup moins cher à l’Olympique de Marseille. Et pour cause, le journal italien affirme que Boubacar Kamara intéresse beaucoup la Roma et que par conséquent, les deux clubs pourraient s’arranger en bouclant un échange totalement inattendu.

Sans entrer dans les détails, le média explique que si l’AS Roma voulait s’offrir Boubacar Kamara dès le mois de janvier, alors l’Olympique de Marseille pourrait inclure Pau Lopez et Cengiz Ünder dans les discussions. Concrètement, le président phocéen Pablo Longoria ne serait pas contre l’idée de ne pas faire payer de transfert à la Roma pour Boubacar Kamara, à condition que les options d’achats de Pau Lopez et de Cengiz Ünder soient largement revus à la baisse, voire carrément à zéro euro. Il s’agirait là d’un joli coup de maître de la part de Pablo Longoria, quand on sait que Boubacar Kamara est en fin de contrat dans six mois et que dans le même temps, Pau Lopez et Cengiz Ünder se sont imposés en seulement quelques semaines comme des titulaires indiscutables aux yeux de leur entraîneur Jorge Sampaoli. La principale difficulté que tout se beau monde pourrait rencontrer risque néanmoins de se nommer Boubacar Kamara. Pisté par Manchester United et plusieurs cadors espagnols et anglais, aura-t-il la volonté de rejoindre la Roma ? Rien n’est moins sûr…