OM : Le mercato piétine, Villas-Boas prend la parole

Dans : OM.

Le mercato ne va pas assez vite aux yeux d'André Villas-Boas, qui craint de voir la deuxième recrue annoncer filer ailleurs.

Nouvel arrivant à l’Olympique de Marseille, Pape Gueye a plutôt réussi ses débuts avec un but pour ses premières minutes sous les couleurs du club provençal. Le joueur arrive libre est déjà pressenti pour être un élément qui compte cette saison à l’OM. Un choix voulu par André Villas-Boas, qui ne veut pas en rester là. L’entraineur portugais a d’autres idées pour renforcer l’OM, et notamment la venue de Leonardo Balerdi en défense centrale. L’accord avec le Borussia Dortmund est proche mais toujours pas finalisé. Si les discussions financières sont entre les mains des dirigeants des deux clubs, le coach olympien ne cache pas son inquiétude, et en profite donc pour mettre un petit coup de pression.

« Je n'ai pas de nouvelles, il reste un joueur de Dortmund. On négocie toujours, mais ce n'est pas encore fait. On sait que d'autres clubs s'intéressent à lui, j'espère qu'on ne va pas perdre cette opportunité. On reste en attente », a livré AVB, qui ne veut pas voir le défenseur central argentin lui passer sous le nez. Pour le moment, deux choses semblent bloquer. Le montant de l’option d’achat si cette solution est confirmée. Et la possible surenchère de clubs concurrents, et mis au parfum de la possibilité de recruter un joueur encore méconnu en Europe en raison de sa première saison moyenne sous le maillot du Borussia Dortmund. De quoi faire craindre le pire à André Villas-Boas.