OM : Le mercato de Disasi à l’arrêt, Marseille y croit !

Désireux de renforcer son secteur défensif au mercato, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes et l’une d’entre elles mène à Axel Disasi.

Auteur d’une très grosse saison au Stade de Reims, le défenseur français de 22 ans est très courtisé. Dans le viseur de l’OM, il était bien plus proche de l’AS Monaco ces derniers jours. Mais à en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe, les négociations sont désormais à l’arrêt entre le club de la Principauté et le club champenois. Effectivement, Oleg Petrov n’entend pas monter au-delà de 12 ME pour un joueur que le président de Reims, Jean-Pierre Caillot, estime à 15 ME. Également intéressé, le Stade Rennais a mis ce dossier en stand-by, le club breton jetant actuellement toutes ses forces afin de faire signer Mohammed Salisu, du Real Valladolid. Tout est encore jouable pour l’Olympique de Marseille…

Monaco et Rennes temporisent

Plus tôt dans la semaine, La Provence affirmait que le Stade de Reims n’était pas fermé à l’idée d’un prêt avec option d’achat automatique, le seul moyen pour l’OM de s’offrir Axel Disasi. Reste à voir si Jacques-Henri Eyraud saisira l’opportunité pour se rapprocher des attentes de Reims dans ce dossier. A ce sujet, rien n’est certain puisque le dauphin du Paris SG explore également d’autres pistes. Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund) figure par exemple en très haute position sur la short-list d’André Villas-Boas, lequel apprécie grandement le potentiel de l’ancien joueur de Boca Juniors. Comme dans le dossier Axel Disasi, l’OM devrait avoir recours à un prêt avec option d’achat s'il veut véritablement s’attacher les services de l’international argentin de 21 ans.