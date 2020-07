OM : Disasi à Marseille grâce à un montage bancal ?

Dans : OM.

A la recherche d’un défenseur central au mercato, l’OM est en négociations avec le Borussia Dortmund pour le prêt de Leonardo Balerdi.

Le prêt d’une saison avec option d’achat de l’Argentin est dans les tuyaux, mais l’ancien défenseur de Boca Juniors (21 ans) n’est pas le seul défenseur à figurer sur la short-list de l’Olympique de Marseille. En effet, André Villas-Boas apprécie également grandement le profil d’Axel Disasi, auteur d’une très grosse saison au Stade de Reims. Dans ce dossier, Marseille est confronté à la rude concurrence de Monaco et de Rennes, qui bénéficient de moyens financiers plus importants cet été. Mais selon les informations de La Provence, rien n’est encore définitivement perdu pour l’OM dans le dossier du colosse champenois d’1m90.

Rennes et Monaco en avance sur l'OM

En effet, le média affirme que Marseille a encore toutes ses chances de rafler la mise via un prêt avec option d’achat automatique en fonction du nombre de matchs joués. Une formule qui, bizarrement, ne déplairait pas au président Jean-Pierre Caillot, qui peut déjà se targuer d’avoir vendu Hassane Kamara pour 4 ME à l’OGC Nice il y a quelques jours. Reste que cette option d’achat automatique devra impérativement se situer aux alentours de 15 ME, une somme très importante pour Marseille, qu’elle soit à payer cet été ou dans un an. Le flou règne donc encore dans le dossier Axel Disasi. Mais tout devrait s’accélérer rapidement puisque l’objectif du Stade de Reims est de boucler ce départ avant la fin de la première partie du mercato en France. C’est-à-dire… ce jeudi à 23h59.