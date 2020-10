OM : Le mensonge de Villas-Boas pour protéger Payet

Dans : OM.

C’est le gros dossier qui inquiète à l’Olympique de Marseille. Après une belle saison 2019-2020, Dimitri Payet fait plus parler de lui sur les réseaux sociaux que sur les terrains.

S’il réussit encore quelques coups grâce à sa technique de premier choix, ce dont Pep Guardiola s’est même inquiété en conférence de presse, le meneur de jeu de l’OM ne pèse clairement plus sur le jeu. Son problème de poids est pointé du doigt, même si André Villas-Boas a assuré la semaine dernière en conférence de presse que le Réunionnais n’avait pas pris un gramme par rapport à l’année dernière. Un petit mensonge de la part de l’entraineur portugais, contredit par l’entourage de Dimitri Payet directement. Interrogé par L’Equipe, un proche de l’international français a tout de même reconnu que l’aiguille de la balance avait bien penché. « Il n’est pas loin de son poids de forme », a ainsi expliqué l’entourage de l’ancien joueur de Lille, Saint-Etienne ou Nantes, histoire de faire comprendre que si le surpoids était réel, il ne fallait pas non plus exagérer.

Néanmoins, du côté du ressenti du joueur, on est bien conscient du problème, et Payet se montre lucide en constatant ce « manque de jus », comme il l’explique à ses proches. Un constat bien évidemment partagé par son entraineur, histoire de mettre des mots sur ce que tout le monde a pu voir ces dernières semaines. Le redémarrage a été difficile, et Payet pourrait même en faire les frais dans le match le plus attendu de l’automne, puisqu’il est régulièrement annoncé sur le banc de touche pour le match face à Manchester City de ce mardi soir.