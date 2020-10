OM : La balance a parlé, Payet n’a pas pris un gramme en un an

Dans : OM.

Transparent face à l’Olympiakos (défaite 1-0) en Ligue des Champions, Dimitri Payet n’est pas épargné par les critiques depuis mercredi. Notamment en cause, sa condition physique incompatible avec le haut niveau.

Les comparaisons avec Mathieu Valbuena sont malheureusement inévitables pour Dimitri Payet. Pendant que le « Petit Vélo » de l’Olympiakos menait son équipe à la victoire, le meneur de jeu de l’Olympique de Marseille n’avait pas la moindre influence sur la rencontre. Et selon de nombreux observateurs, il était inutile de chercher l’explication, la principale différence entre les deux milieux offensifs concernait leur état physique. En effet, le Réunionnais est encore et toujours accusé de jouer avec quelques kilos en trop. Une critique récurrente qui a le don d’agacer son entraîneur André Villas-Boas, lequel a assuré que son « génie » n’a pas pris un gramme depuis le précédent exercice. Un soutien sans faille qui fera plaisir à l'international français, et qui surprendra tout de même ceux qui regarderont les photos comparatives d'une année à l'autre.

« C'est curieux parce que quand l'année dernière il était au top, Dugarry disait que c'était un génie du football, s’est souvenu le coach portugais. Quand les choses sont biens, nous sommes monstrueux, mais quand nous sommes moins biens, nous sommes horribles. Il sait précisément ce qu'on veut de lui, il a choisi hier de s'entraîner avec les joueurs qui n'ont pas joué, nous sommes là pour l'aider. Il a le même poids que l'année dernière, tous les quinze jours on pèse les joueurs. » Apparemment, la condition physique de Payet convient très bien à son entraîneur. Mais un peu moins à ses coéquipiers.