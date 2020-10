OM : Le meilleur tirage possible, Daniel Riolo est cash

Dans : OM.

Placé dans le Chapeau 4 lors du tirage au sort de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a finalement évité la catastrophe…

Dans le pire des cas, le club phocéen aurait pu tomber dans le groupe de la mort avec le Bayern Munich, le FC Barcelone et l’Inter Milan. Mais lors du tirage au sort de la C1, effectué ce jeudi soir à Nyon, l’OM a récupéré un groupe très abordable. Si le Manchester City de Pep Guardiola sera le grand favori du Groupe C, Marseille luttera avec le FC Porto, le tirage le plus abordable du Chapeau 1, et l’Olympiakos, une bonne boule du Chapeau 3, pour la deuxième place. Si sur le papier, l’OM est inférieur au champion du Portugal et au champion de Grèce, l’équipe d’André Villas-Boas a toutefois évité le pire, comme l’explique Daniel Riolo.

« Pour une équipe Chapeau 4, l’OM ne pouvait pas espérer mieux que ça ! », a lancé le journaliste de RMC sur Twitter. Du côté des supporters de Marseille, c’est même l’euphorie la plus totale après ce tirage de la C1. Pour Matt Pokora par exemple, la formation olympienne peut clairement viser un ticket pour les huitièmes de finale dans cette poule abordable. « C’est un tirage favorable… Pas d’excuses. 2e place c’est faisable si on joue mieux que ce début de saison. Vamos », a lâché le chanteur fan de l’OM. Steve Mandanda et ses coéquipiers savent donc à quoi s’en tenir, avec l’objectif de la phase finale pour le grand retour de l’OM en Ligue des Champions après sept années d'absence.