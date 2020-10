LdC : Le PSG retrouve MU, l'OM et Rennes évitent le groupe de la mort

Dans : Ligue des Champions.

Ce jeudi 1er octobre, date inhabituelle pour cette épreuve, le tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des Champions a eu lieu en Suisse. Les trois clubs français sont ainsi fixés sur leurs adversaires, pour une phase de poule qui sera extrêmement raccourcie car elle durera du 20 octobre au 9 décembre.

Dans ce véritable sprint, le PSG n’a pas été spécialement épargné malgré sa présence dans le chapeau 1, et aura comme adversaire d’anciens adversaires comme Manchester United, le RB Leipzig, récent demi-finaliste de l’épreuve tout de même. Pour compléter le groupe, ce sera Istanbul Basaksehir, le champion de Turquie.

En revanche, l’OM et Rennes s’attendaient à du lourd avec leur présence dans le chapeau 4. Et Marseille s’en sort plutôt bien, évitant les groupes de la mort qui lui tendaient les bras, pour rejoindre finalement celui du FC Porto, de l’Olympiakos et de Manchester City qui sera le grand favori. Eviter un énorme groupe, ce fut aussi le cas pour le Stade Rennais, qui aura fort à faire contre Séville, Chelsea et Krasnodar.

Groupe A : Bayern Munich, Atlético Madrid, RB Salzbourg, Lok. Moscou

Groupe B : Real Madrid, Sh. Donetsk, Inter Milan, Bor. M’Gladbach

Groupe C : FC Porto, Manchester City, Olympiakos, OM

Groupe D : Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland

Groupe E : Séville, Chelsea, Krasnodar, Rennes

Groupe F : Zenith St Pétersbourg, Borussia Dortmund, Lazio Rome, Bruges

Groupe G : Juventus, Barcelone, Dynamo Kiev, Ferencvaros

Groupe H : PSG, Manchester United, RB Leipzig, Istanbul Basaksehir