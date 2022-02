OM : Le FC Bâle un très bon tirage, ça y ressemble

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le tirage au sort a eu lieu, et l’OM a hérité du FC Bâle en huitièmes de finale de la Conférence League.

Un adversaire dont le nom n’est pas totalement inconnu, puisque le club dominateur en Suisse de ces dernières années a fait plusieurs apparitions en Ligue des Champions. Mais la situation est désormais plus compliquée pour le club des bords du Rhin, qui ne parvient pas à retrouver sa domination nationale, et fait beaucoup moins peur en Europe. Surtout avec les récents évènements, puisque l’entraineur vient de prendre la porte, remplacé par son adjoint. Et le club suisse a aussi perdu deux joueurs importants, notamment sur le plan offensif, ce qui le rend beaucoup moins convaincant à l’heure de s’opposer à l’OM pour une place en quart de finale. C’est la situation qui décrit Valentin Schnorhk, journaliste qui suit le club bâlois pour Sport-Center, auprès du site FootballClubdeMarseille.

Deux joueurs importants sont partis à Bâle

« Globalement, la saison de Bâle est correcte mais frustrante. Ils sont 3e du championnat à égalité de points avec les Young Boys de Berne mais à 10 points de Zurich. On attend d’eux de prendre le titre, sauf que Zurich occupe cette place et cela frustre Bâle. En Europe, il ont fait de bons matches de poule en terminant devant Qarabag, que l’OM vient d’éliminer. Cet hiver, ils ont perdu Arthur Cabral, 27 buts en 33 matches, c’était le principal buteur. Mais il ont aussi perdu leur dribbleur côté droit, Edon Zhegrova, qui a rejoint le LOSC pour remplacer Ikoné. Cabral a été remplacé par deux attaquants. Fedor Chalov, prêté par le CSKA Moscou, qui est intéressant et le Hongrois Ádám Szalai, qui a beaucoup joué en Bundesliga. Comment le FC Bâle joue ? Cela va être compliqué car ils ont viré leur coach, Patrick Rahmen lundi. C’est étonnant comment Rahmen a été viré deux jours après avoir gagné 3-0 face à Lausanne. Celui qui le remplace c’est son adjoint, Guillermo Abascal qui était arrivé en décembre dernier. Il n’a jamais été footballeur pro, c’est un jeune entraîneur de 32 ans avec une réputation de jeu offensif avec des systèmes innovants, il a entraîné les jeunes du FC Séville, en seconde division suisse et en Italie. Il n’a jamais eu une équipe comme ça entre ses mains. Son premier match sera dimanche face au leader, Zurich », a souligné le journaliste suisse. Nul doute que l’OM ira voir de près cette rencontre, surtout que la proximité géographique le permet, et va changer du dernier déplacement en Azerbaïdjan.