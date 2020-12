OM : Le club prêt à tout pour ce crack de 18 ans ?

Dans : OM.

Toujours à la recherche d'un numéro 9, l'Olympique de Marseille aurait ciblé un jeune attaquant évoluant en D2 Turque.

Vainqueurs à Nîmes vendredi soir, l'OM peine néanmoins dans le jeu depuis le début de la saison. Afin d'améliorer son effectif, André Villas-Boas aimerait obtenir des recrues lors du prochain mercato. À un poste où Darío Benedetto, Luis Henrique ou encore Valère Germain ne donnent pas entière satisfaction, le coach de l'OM verrait d'un bon oeil l'arrivée d'un avant-centre. Les dirigeants marseillais auraient notamment ciblé une jeune pépite de 18 ans nommée Ali Akman. Véritable star dans son pays alors qu'il évolue à Bursaspor en deuxième division, l'attaquant est encore méconnu en France. Atakan Anil, spécialiste du football turc, a décrit ce phénomène dans une interview pour Le Phocéen.

« On avait commencé à entendre parler de lui l'année dernière, mais là, il fait un début de saison vraiment canon au Bursaspor avec 7 buts et 3 passes décisives en 12 matches. Pour un gamin de 18 ans, c'est énorme et il fait vraiment le buzz actuellement en Turquie. On parle énormément de lui dans la presse et on peut dire que les quatre grands clubs du pays vont se bagarrer pour l'avoir l'été prochain, que ce soit Galatasaray, Besiktas, Trabzon ou Fenerbahce. C'est un avant-centre, un petit profil (1m73) très rapide et agile, très fort techniquement et assez polyvalent, dans le sens où il peut aussi jouer sur les deux côtés. De plus, il a un gros charisme sur le terrain, il est très hargneux et entraîne ses coéquipiers avec lui. À seulement 18 ans, il est déjà titulaire indiscutable avec les Espoirs, ce qui est quand même très fort. C'est un vrai crack, ce n'est pas un terme usurpé » a déclaré le spécialiste du championnat turc. Si l'intérêt de l'OM est réel, Galatasaray semble néanmoins avoir une longueur d'avance sur le jeune joueur.