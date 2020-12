OM : Marseille, c'est chiant mais ça gagne, vive Villas-Boas !

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille enchaîne les victoires en Ligue 1 et revient sur le Paris Saint-Germain, cela même si l'OM n'est pas spectaculaire. Et alors ?

Seule la victoire est belle, et cette saison en Championnat de Ligue 1 les supporters de l’Olympique de Marseille sont gâtés. Même si le parcours européen du club phocéen s’est terminé brutalement, du moins en Ligue des champions, l’OM brille dans la compétition nationale, au point même que Steve Mandanda et ses coéquipiers peuvent secrètement penser à un titre de champion de France en fin de saison. Marseille mène un train d’enfer que même le PSG ne peut pas suivre pour l’instant. Et même si les joueurs d’André Villas-Boas ne pratiquent pas un football chatoyant, ils gagnent. Pour Kevin Diaz, en cette année si particulière il ne faut pas être trop gourmand et l’Olympique de Marseille fait mieux que le boulot.

Sur RMC, le consultant a tenu à saluer le travail d’André Villas-Boas cette saison. « A un moment donné, il faut savoir prendre des points. Je suis le premier à prôner le beau jeu, mais aujourd’hui, un club de football, c’est une entreprise. Ce qui compte, ce sont les résultats. Dans cette période historique, les clubs doivent survivre. Ce que fait André Villas-Boas avec l’OM, ce n’est pas très beau, mais il arrive à avoir des résultats absolument incroyables. Il fait un travail exceptionnel avec un effectif qui n’est certes pas vide de qualités, mais avec pas mal de joueurs en fin de carrière ou des éléments pas extraordinaires. Et pourtant, AVB arrive à avoir de très bons résultats. Oui, en Ligue des Champions, son Olympique de Marseille n’est pas au niveau, il le sait, on le sait tous. Mais encore une fois, cette équipe de Marseille est présente en championnat, et c’est fort », constate Kevin Diaz, qui ne veut pas faire la fine bouche.