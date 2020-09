OM : Le cas Aouar fait baver Marseille au mercato

Dans : OM.

Frank McCourt espérait des grosses ventes au mercato mais en raison de la crise financière, il pourrait patienter un an supplémentaire.

Selon les informations obtenues par L’Equipe, l’homme d’affaires américain est prêt à attendre un an de plus afin d’enregistrer des grosses ventes au mercato. Il faut dire qu’avec la qualification en Ligue des Champions en poche, il ne s’agit pas nécessairement d’un mauvais calcul puisque les joueurs d’André Villas-Boas vont sans aucun doute prendre de la valeur, comme c’est le cas cette saison avec ceux de l’Olympique Lyonnais. Dans les colonnes du Phocéen Mag, l’économiste Vincent Chaudel a évoqué l’importance de la Ligue des Champions afin de valoriser au mieux les joueurs de chaque club. Le cas Houssem Aouar, brillant face à la Juventus Turin puis Manchester City, en est l’exemple parfait et pourrait faire jalouser l’OM cet été. Explications…

« Imaginez que le PSG, sur son parcours la saison dernière va encaisser 139 millions, soit à peu près le budget de l'OM ! Et même avec un parcours plus honnête, comme sortir des poules, on récupère entre 40 et 60 millions d'euros. C'est ce que font le PSG depuis 10 ans et Lyon depuis 20 ans, ce qui explique leur capacité à s'équiper lors de chaque mercato, alors que l'OM tire la langue pour recruter. Regardez Houssem Aouar, qui vient de faire deux saisons remarquées en Champions League avec Lyon, avec notamment des matchs extraordinaires face à la Juventus et Manchester City. Il est aujourd'hui annoncé à la Juventus pour 70 millions d'euros. Dans le même registre, l'OM dispose de Boubacar Kamara, un autre milieu français très talentueux. Mais, sans cette exposition en C1, son prix est nettement inférieur à celui du Lyonnais sur le marché des grands clubs européens » a commenté l’économiste, persuadé que des joueurs tels que Kamara, Caleta-Car ou Sanson verront leur valeur marchande exploser l’été prochain après une campagne de Ligue des Champions…