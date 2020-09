OL : Arsenal demande à Aouar de faire un choix fort

Dans : OL.

Elément clé de la bonne phase finale de Ligue des Champions de l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar a tapé dans l’oeil de plusieurs ténors européens.

La Juventus, le Real Madrid et Manchester City le suivaient déjà de près, mais forcément, ses performances et le fait qu’il possède un bon de sortie de la part de son club ont de quoi faire saliver. Et bien non, pour le moment, c’est le calme plat du côté de l’OL, qui n’a reçu aucune offre et n’aurait même pas la moindre discussion officielle avec un des clubs pré-cités. En revanche, Arsenal a fait le premier pas. Tout d’abord avec le club rhodanien en venant aux renseignements pour savoir si Aouar était bien mis sur le marché, mais sans parler de montant. Avant d’évoquer le dossier de son transfert, le club londonien a décidé d’attaquer le joueur pour savoir s’il était partant pour rejoindre Arsenal. L’insider Fabrizio Romano a confié sur AFTV que le club londonien s’est rapproché du clan Aouar.

Une démarche légitime dans le sens où les Gunners ne sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions, et qu’il ne servira à rien de négocier sur le montant du transfert avec l’OL si jamais Aouar n’envisage pas de rejoindre Arsenal. Les premiers contacts sont plutôt positifs, mais pour le moment, alors qu’il reste un mois de mercato, impossible pour le numéro 8 lyonnais d’imaginer que seul Arsenal se battra pour le faire venir cet été. Le club londonien va donc devoir se montrer patient, car il aurait du mal à faire le poids si jamais City ou la Juventus décidaient de passer à l’action dans les prochaines semaines. Arsenal l'a toutefois savoir, si Aouar devait lui répondre oui, alors une offre serait faite à l'OL pour le récupérer. Mais les Gunners ont aussi une solution de repli, car ils envisagent de se positionner sur Thomas Partey, de l'Atlético de Madrid, pour un prix sensiblement inférieur (45 ME).