OM : La terrible erreur de Longoria, il enrage

Par Corentin Facy

Un joueur est dans l’œil du cyclone à l’OM ces derniers jours en la personne de Leonardo Balerdi, cible n°1 des supporters.

A la sortie du centre d’entraînement, les supporters de l’Olympique de Marseille sont allés jusqu’à manifester en faveur du départ de Leonardo Balerdi, ce qui a forcé Mattéo Guendouzi à s’arrêter auprès des supporters afin de défendre son coéquipier argentin. Fautif à Strasbourg avec un carton rouge nettement évitable, Leonardo Balerdi est un joueur qui reste apprécié en interne malgré ses boulettes à répétition. Preuve que l’OM tient à lui, le président marseillais Pablo Longoria a refusé une offre de 20 millions d’euros de la part de l’Ajax Amsterdam pour l’ancien défenseur du Borussia Dortmund au mois de janvier. Une erreur incroyable aux yeux de Jean-Charles de Bono, qui se pince pour croire à une telle boulette de la part de Pablo Longoria lors du mercato hivernal. Pour le consultant de Football Club de Marseille, il est clair que l’OM aurait dû vendre son défenseur en janvier pour une telle somme.

Longoria a refusé 20 ME pour Balerdi, il n'y croit pas

« Il y a des joueurs qui arrivent à faire des grandes carrières parce qu’ils ont des supers agents. Si Bologne voulait recruter Balerdi lors du mercato hivernal, je trouve que cela correspond au joueur. Sans faire offense à Bologne, c’est un club moyen du championnat Italien mais quand j’entends que l’Ajax voulait mettre 20 millions d’euros sur Balerdi j’ai du mal à y croire. L’Ajax d’Amsterdam est un club calibré pour la Ligue des Champions. Je ne pense pas que l’OM aurait refusé 20 millions d’euros si l’offre était arrivée sur la table. En tant que joueur, évoluer à l’Ajax, disputer la Ligue des champions tous les ans, c’est une opportunité incroyable. C’est un club mythique au Pays-Bas. Certains des plus grands joueurs du monde ont évolué là-bas. On essaye peut-être de se débarrasser de Balerdi. J’ai du mal à croire à un véritable intérêt de l’Ajax. Je ne suis pas certain qu’il y ait eu une véritable proposition pour Balerdi à 20 millions d’euros, ce serait trop beau » indique Jean-Charles de Bono. Il a pourtant été confirmé à de plusieurs reprises par les médias les plus crédibles en France que l’OM avait bien refusé une offre de cette envergure pour Leonardo Balerdi. Une erreur notable de la part de Pablo Longoria selon le consultant pro-OM.