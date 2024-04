OM-Benfica ‍: « ‍Au match aller, c’était magnifique et émouvant ‍»

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La Ligue Europa est clairement le dernier moyen de sauver la saison pour l'Olympique de Marseille cette saison. L'OM est pourtant dos au mur après sa défaite 2-1 lors du match aller contre le Benfica Lisbonne.

Comme toutes les équipes françaises encore engagées en Coupe d’Europe, l’Olympique de Marseille a été battue lors de son quart de finale aller à Benfica. Une défaite d’un but qui laisse de l’espoir, même si les joueurs de Jean-Louis Gasset ont bien vu que pendant une heure, le score aurait pu dangereusement gonfler et ruiner les espoirs avant le retour. Mais ce n’est pas le cas, et la défaite 2-1 entretient le feu sacré en vue du match de jeudi au Vélodrome. Bernard Pardo, qui a connu les épopées de l’OM en Ligue des Champions dans les années 1990, se souvient du retournement de situation face au Lech Poznan en 1991, avec un succès 6-1 pour gommer la défaite 3-2 en Pologne. Il voit ainsi les joueurs marseillais être poussés par un Vélodrome déchainé pour pourquoi pas faire vivre un enfer au Benfica Lisbonne.

L'OM doit frapper un grand coup

« Il fallait taper un grand coup et aller plus haut. C’était notre motivation. Ça doit aussi être celle de l’OM aujourd’hui. Cette équipe a beaucoup été attaquée, les résultats ne plaident pas en sa faveur, et le Coupe d’Europe peut redorer le blason de cette saison. Les supporters sont encore derrière eux, on l’a entendu à l’aller, c’était magnifique et émouvant de n’entendre que les Marseillais dans le stade de la Luz. Il va falloir être costaud et se mettre dans la tête qu’on est chez nous, qu’on est à Marseille et qu’à Marseille il faut se faire respecter. Il faut se mettre en tête que si on fait tout ce qu’il faut, on ne peut pas perdre. On a encore la chance de se remettre dans le droit chemin si on bat Benfica, ça serait merveilleux vu le début de saison », a livré l’ancien milieu de terrain de l’OM dans les colonnes de La Provence. Un sacré réveil est donc nécessaire mais Bernard Pardo y croit à fond, à condition d’y mettre les ingrédients nécessaires. A voir la baisse de régime des joueurs portugais en fin de rencontre lors de l’aller, le coup semble jouable pour des Marseillais qui n’arrivent pourtant plus à gagner un match ces dernières semaines.