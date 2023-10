OM ‍: La signature Mehdi Benatia mise en danger par un spécialiste

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le départ de David Friio étant désormais acté ou presque, l'Olympique de Marseille va devoir trouver un directeur sportif. Mehdi Benatia n'est pas le seul candidat au poste et l'OM réfléchit avant de trancher.

Une semaine après avoir officialisé le départ de Javier Ribalta, lequel n'a pas immédiatement été remplacé, Pablo Longoria s'apprête à voir partir un deuxième homme fort, puisque La Provence et L'Equipe confirment que David Frioo, nommé directeur sportif de l'OM depuis juin 2022 dans la foulée du départ de Jorge Sampaoli, va lui aussi vider son bureau à la Commanderie. On ne connaît pas les raisons précises de cette décision, et notamment si elle est également liée à la fameuse réunion avec les Ultras en septembre dernier. Le départ de Friio est tout sauf anodin, puisque ce dernier travaillait aussi sur la réorganisation de la post-formation, un secteur défaillant du côté de Marseille. L'OM est donc en quête d'un nouvel homme fort.

L'OM va décider vite si Benatia vient

Le favori pour venir remplacer le directeur sportif est toujours Mehdi Benatia. Mais si le nom de l'ancien international marocain désormais reconverti comme patron d'une agence de joueurs, est toujours en tête de liste, rien n'est acté et une rumeur circule toujours du côté du Vélodrome. Pablo Longoria serait en effet encore en négociations avec un dirigeant italien ayant une parfaite connaissance de la Ligue 1, et le choix du président de l'Olympique de Marseille n'est pas fait. Les deux quotidiens confirment que l'hésitation est encore grande sur ce sujet, mais qu'une annonce devrait arriver et peut-être même avant le prochain match de Ligue 1 entre l'OM et Nice, samedi soir à l'Allianz Riviera. L'identité du mystérieux italien n'est donc pas connue, mais on va vite savoir ce que décide Pablo Longoria, le patron du club de Frank McCourt n'étant pas du genre à tergiverser longtemps, et ayant surtout l'habitude de surprendre tout le monde.