OM ‍: La Coupe des remplaçants, ce n’est pas pour De Zerbi

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Trois jours après la victoire à Rennes (1-2) samedi, l’Olympique de Marseille recevra Lille en 16es de finale de la Coupe de France. Certains Marseillais en manque de temps de jeu auraient pu espérer une opportunité. Mais l’entraîneur Roberto De Zerbi leur a annoncé la couleur.

Roberto De Zerbi ne change pas une équipe qui gagne. Etant donné que son onze favori lui donne entière satisfaction, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille ne voit pas l’intérêt d’apporter des modifications. Y compris lorsque le calendrier s’alourdit. Ce mardi, soit trois jours après le succès à Rennes en Ligue 1, les Marseillais seront opposés au LOSC en Coupe de France. Les joueurs moins utilisés auraient pu profiter d’un turn-over. Mais ce n’est pas le genre de la maison.

De Zerbi adepte de la méritocratie

« Non, ce n’est pas une deuxième compétition, c’est une première compétition, au même niveau que le championnat, a prévenu Roberto De Zerbi en conférence de presse. Donc, je ne fais pas de "cadeaux". Je mets sur le terrain les joueurs qui me donnent le plus de garanties, en espérant me tromper le moins possible. Tous les joueurs sont salariés, ils ont un salaire, et je les respecte tous. D’ailleurs, je prends souvent plus de temps pour échanger avec les joueurs qui ne jouent pas qu’avec ceux qui sont titulaires. »

« Après, c’est une question de méritocratie, a expliqué l’Italien. Le football devrait toujours fonctionner sur ce principe. Comme je lutte contre la Super League parce qu’elle va à l’encontre du mérite sportif, il en va de même pour mes choix. Ce sont les joueurs qui méritent de jouer, ceux qui montrent les meilleures choses à l’entraînement et en match, qui sont alignés. J’essaie simplement de retranscrire ce que je vois sur le terrain dans ma composition d’équipe. » Voilà pourquoi le jeune prometteur Enzo Sternal pourrait déjà quitter l’Olympique de Marseille cet hiver.