OM : Benedetto, ce n'est pas un bourrin argentin qui signe à l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Dario Benedetto est arrivé en France, et l'attaquant argentin va donc s'engager dans les prochaines 48 heures avec l'Olympique de Marseille, une fois qu'il aura passé sa visite médicale, laquelle sera évidemment pointue puisque le joueur de Boca Juniors arrive blessé. Mais il ne fait quasiment aucun doute que Pipa sera le buteur en chef de l'OM cette saison. Et cela tombe bien, car Omar da Fonseca, ancien joueur et actuel consultant de BeInSports, estime que Dario Benedetto a toutes les qualités nécessaires pour s'imposer à Marseille et donc en Ligue 1, même s'il ne peut pas le certifier à 100%. Répondant à la Provence, l'Argentin vante tout de même les mérites de l'attaquant de 29 ans.

« À chaque fois que je l’ai vu, il m’a toujours bien impressionné (...) De là à pouvoir me permettre de dire qu’il sera le grand attaquant de l’OM, je ne sais pas. Il m’a laissé un souvenir mitigé avec la sélection. Je pensais qu’il provoquerait plus, aurait plus d’influence dans le jeu. Il n’avait pas bougé et avait trop voulu être le finisseur. Ce n’est pas un bourrin, pas un Diego Costa, il va essayer de participer au jeu et une mobilité intéressante (...) C’est un mec qui aime la bagarre, ce n’est pas un Van Basten. Il peut être une très bonne surprise s’il arrive à mettre ses qualités en évidence », prévient Omar da Fonseca, heureux tout de même de voir un de ses compatriotes être l'une des attractions de la Ligue 1 à l'occasion de cette saison 201-2020.