OM ‍: La contre-proposition d'Arsenal tombe pour Nketiah

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

L’Olympique de Marseille vise l’arrivée de l’attaquant Eddie Nketiah depuis plusieurs semaines. Après s’être heurtée aux exigences des Gunners, la direction phocéenne semble avoir progressé dans les discussions ces dernières heures.

En ce début du mois d’août, l’Olympique de Marseille arrive dans une période charnière de son mercato. Après avoir déjà enregistré les arrivées de Lilian Brassier, Ismaël Koné, Mason Greenwood et Pierre-Emile Höjbjerg, l’OM vise un buteur pour pallier le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, parti en Arabie Saoudite malgré la volonté des Olympiens de le garder. L’OM a coché le nom d’Eddie Nketiah, attaquant d’Arsenal, mais depuis plusieurs semaines Marseille s’est heurté au prix élevé fixé par la direction de la formation londonienne, qui réclamait 60 millions d’euros environ. Un montant que n’est pas enclin à payer l’OM, qui doit en outre dégraisser pour alléger sa masse salariale et plusieurs joueurs doivent quitter la Canebière dans les prochains jours. Seulement, la donne a peut-être changé et l’OM est sur le point de trouver un compromis avec Arsenal pour finaliser la venue de l’avant-centre anglais.

Arsenal baisse son prix, l’OM avance pour Nketiah

🚨More on Eddie Nketiah, understand it will be around £23 million fee with just under £3 million in add ons. Player has said yes and deal now close to completion.



Arsenal and Marseille keen to close the deal #AFC @TEAMtalk. pic.twitter.com/hpODzuVc5d — Fraser (Fletcher) Gillan (@FrazFletcher) August 1, 2024

En effet, le vent tourne et d’après les informations de Fraser Gillan, correspondant pour TeamTALK, Arsenal ne réclamerait plus que la moitié du prix fixé pour libérer le joueur, à savoir 27 millions d’euros avec des bonus inférieurs à 3 millions d’euros, ce qui ferait un package total d’une somme de 30 millions. Un chiffre nettement plus dans les cordes de la direction phocéenne, d’autant que Nketiah, de son côté, a d’ores et déjà donné son feu vert pour rejoindre l’OM il y a plusieurs jours déjà. Les négociations s’accélérent entre les clubs et Marseille est optimiste pour boucler rapidement le dossier. Une bonne nouvelle supplémentaire pour l’OM qui espère finaliser le plus d’arrivées possibles avant la reprise du championnat prévue à Brest dans deux semaines. L’OM enchaîne les gros coups dans le sens des arrivées et ce n’est d’ailleurs probablement pas terminé.