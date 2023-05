OM : La 3e place peut plomber le mercato de Longoria

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A la lutte avec le Racing Club de Lens, l’Olympique de Marseille tient absolument à conserver la deuxième place de Ligue 1. Le club phocéen sait qu’une troisième position impliquerait certaines conséquences négatives, à commencer par l’obligation d’accélérer les démarches concernant le recrutement.

Difficile de parler d’une finale dans la mesure où les deux équipes devront encore disputer quatre matchs après leur confrontation samedi. En tout cas, le choc entre le Racing Club de Lens et l’Olympique de Marseille vaudra cher. Les Sang et Or, vainqueurs à Toulouse (1-0) mardi, n’ont qu’un point de retard sur les Marseillais qui tiennent absolument à conserver leur deuxième place en Ligue 1. Et pour cause, une troisième position au terme de l’exercice serait certes qualificative pour la Ligue des Champions, mais via deux étapes souvent périlleuses.

OM ⚔️ RC Lens



Les deux équipes se retrouveront samedi, au stade Bollaert-Delelis, pour un match crucial ! pic.twitter.com/w64N0LoS1P — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 2, 2023

Il faudrait effectivement passer par une première confrontation aller-retour, à savoir le troisième tour préliminaire (les mardis 8 et 15 août), puis par une deuxième en barrage (les mardis 22 et 29 août). Autant dire que l’Olympique de Marseille s’exposerait à un parcours compliqué. Sachant que la Ligue 1 débutera le week-end du samedi 12 août, le pensionnaire du Vélodrome serait contraint de disputer huit matchs en quatre semaines dès le début de l’exercice.

Les plans de Longoria seraient chamboulés

Les Olympiens reprendraient donc le chemin de l’entraînement beaucoup plus tôt que les autres équipes, pour une préparation forcément adaptée, et avec le risque de subir le contrecoup pendant la saison. Parmi les autres conséquences, l’une concerne le mercato puisque le club devrait boucler son recrutement le plus vite possible pour faciliter le travail de l’entraîneur Igor Tudor. Le problème, c’est que le président Pablo Longoria préfère attendre les derniers jours pour conclure de bonnes affaires.

Ces obstacles expliquent sans doute pourquoi six des sept derniers clubs français passés par ces tours préliminaires n’ont pas atteint la phase de groupes de la Ligue des Champions. Pour rappel, la troisième place de Ligue 1 peut offrir un accès direct à cette phase de poules si le vainqueur de la Ligue Europa a déjà décroché son billet via son championnat. Cette saison, la Juventus Turin et la Roma sont en mesure de satisfaire celui qui complètera le podium de L1.