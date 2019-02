OM : L'OM alerté, tout est toujours rose au début avec Balotelli...

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Auteur de trois buts en trois titularisations depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille cet hiver, Mario Balotelli met tout le monde d’accord dans la cité phocéenne. Juste techniquement, adroit devant les buts et positif dans son état d’esprit, le buteur italien donnerait presque envie de le prolonger dès maintenant, lui qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison. Une erreur à ne pas commettre selon Pierre Ducrocq, lequel a estimé sur l’antenne de RMC Sport qu’il était bien trop tôt pour prendre cette décision qui pourrait être lourde de conséquences financièrement.

« J’entends beaucoup dire que l’OM devrait prolonger Balotelli. Il faudrait rappeler qu’il a été mis dans de bonnes conditions dès le départ. C’est le premier attaquant depuis longtemps à l’OM qui a la chance de jouer à deux devant. Même si Germain et Mitroglou n’ont pas ses qualités, ils n’ont jamais eu cette chance. Il a l’air très attachant et il s’est bien adapté au vestiaire marseillais. Sauf que dans sa carrière ça a très souvent bien commencé, et presque toujours mal fini. Ça s’est mal terminé à Nice, Milan, Liverpool, Manchester City… Si je suis l’OM je profite de l’instant présent, de Balotelli jusqu’à la fin de saison. Je ne suis pas sûr qu’il intéresse beaucoup de clubs même s’il marque 10 buts avec l’OM. Je pense qu’il souffre de son image, les plus grands clubs n’iront plus sur lui. A la place de l’OM je me dis : les fiançailles se passent très bien, je ne gâche pas tout en me mariant trop vite avec lui, je prends le risque qu’il parte avec une autre. J’attends de voir cet été si lui a vraiment envie de m’épouser. Il a le profil type pour réussir à Marseille » a confié l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, pour qui Marseille serait bien inspiré d’attendre avant d’entamer des négociations avec Mino Raiola pour une éventuelle prolongation de Super Mario.