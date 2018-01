OM : L'OM a balancé 15 M€ à la poubelle accuse Larqué

Dans : OM, Ligue 1.

Récemment interrogé sur le cas Kostas Mitroglou, le président de l’Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud a fermement défendu sa recrue estivale.

« On relèvera les compteurs à la fin de la saison », a calmé le dirigeant, persuadé que l’attaquant grec fera taire les critiques. Il y a pourtant de quoi s’inquiéter pour l’ancien joueur de Benfica. Auteur de seulement trois buts toutes compétitions confondues, l’avant-centre de 29 ans a montré une incroyable maladresse pour un joueur arrivé avec une réputation de tueur. Ce qui justifie les 15 millions d’euros déboursés par le club phocéen pour la moitié de ses droits. Une somme que l’OM ne reverra plus jamais selon Jean-Michel Larqué, qui encourage Rudi Garcia à titulariser Valère Germain.

« Germain avait réussi à Nice et Monaco. Mitroglou lui est clairement de l’autre côté de la montagne, sur la pente descendante, et il me semble improbable qu’il la remonte un jour, a prévenu le consultant de RMC. Le profil des deux joueurs est incomparable. Si tu me demandes de choisir entre ces deux joueurs, je n’hésite pas une seule seconde et je prends Germain. Combien ils l’ont payé Mitroglou ? 15 millions ? Et bien ils vont perdre 15 millions d’euros… Qui va acheter Mitroglou? Personne ! » Cet hiver, l’international grec serait pourtant convoité par Besiktas et un club chinois.