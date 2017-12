Dans : OM, Ligue 1.

Gros pari offensif de la fin du marché des transferts, Kostas Mitroglou déçoit beaucoup. Si les supporters croient encore en lui, Rudi Garcia l’a déjà fait passer au second rang derrière Valère Germain. L’attaquant grec pourrait encore avoir sa chance en deuxième partie de saison avec l’enchainement des matchs, mais ses prestations ne répondent en tout cas pas aux attentes de l’OM. Toutefois, il est invendable en l’état actuel, surtout que le club provençal ne retirerait que 50 % du produit de la vente, et Jacques-Henri Eyraud l’a donc soutenu tant bien que mal dans les colonnes de L’Equipe. Au point de souligner que Mitroglou avait tout de même fait trembler les filets cette saison en Ligue 1.

« Il sera toujours avec nous en 2018. La réflexion était de savoir quel profil nous manquait, et qui puisse être complémentaire d'autres profils techniques présents dans l'effectif. Alors d'abord, il a marqué (2 buts en L1), et on relèvera les compteurs à la fin de la saison. Gignac, il a mis combien de temps à éclore ? », a rappelé le président olympien, persuadé que le Grec finira par trouver ses marques. S’il parvient à avoir le même rendement que Gignac lors de ses trois dernières saisons (50 buts en L1 en trois ans), alors tout le monde sera clairement heureux à l’OM.