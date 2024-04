OM ‍: « ‍Ce n’est pas possible ‍», le coup de gueule de Benatia

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM flambe en Europe et s'éteint en Ligue 1. Au lendemain de la qualification arrachée contre Benfica, Mehdi Benatia a grogné sur la forme de son équipe en championnat.

En grande difficulté en championnat, viré de la Ligue des Champions en tout début de saison, l’OM s’est offert un dernier mois palpitant grâce à son parcours en Europa League. Sortir Donetsk, Villarreal et le Benfica n’est pas anodin, et les joueurs olympiens donnent tout, même si l’effectif est décimé et que cela tire clairement sur les organismes. Au point de mettre de côté les matchs de Ligue 1 pour se concentrer sur un possible titre européen synonyme de Ligue des Champions la saison prochaine ? Impossible de faire ce calcul selon Mehdi Benatia, qui a pris la parole ce vendredi soir sur les ondes de RMC pour faire le point sur cette fin de saison à Marseille. Mais tout jouer sur une victoire en Coupe d’Europe est impossible aux yeux de l’ancien défenseur, comme il l’a expliqué sur la radio sportive.

Aucune garantie de gagner la C3

🧤 𝑷𝑨𝑼 𝑿𝑿𝑳 🧤



Des arrêts de grande classe tout au long du match et une parade cruciale lors de la séance de tirs au but, @paulopez_13 🇪🇸 est l’𝙝𝙤𝙢𝙢𝙚 𝙙𝙪 𝙢𝙖𝙩𝙘𝙝 🏅by @ParionsSport de cet #OMSLB ! 🔥 pic.twitter.com/s4n2Gz460N — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 19, 2024

Le parcours en Coupe d’Europe doit désormais sonner le réveil au niveau des performances en championnat, qui sont bien trop légères aux yeux du dirigeant de l’OM. « Quand tu es à l’Olympique de Marseille, tu ne peux pas faire de compromis. Aujourd’hui, même si les joueurs sont comptés, car j’ai regardé encore tout à l’heure la salle de soins, ce n’est pas évident. On préférerait en rire mais c’est la période qui veut ça. Des fois il y a des saisons un peu plus compliquées que d’autres. Cette saison, on n’a pas été chanceux avec les blessés, mais à Marseille, tu ne peux pas faire de compromis et dire je fais l’impasse sur le championnat. Aujourd'hui, je n'ai aucune garantie de gagner une coupe d'Europe et de jouer la Ligue des champions. Quand on voit nos derniers résultats, on ne peut pas accepter ça et avoir un certain niveau de performance. Ce niveau affiché doit préparer pour les matchs de championnat. C’est comme ça que je le vois, c’est comme ça que le président le voit. A l’OM, on ne peut pas accepter de perdre cinq matchs d’affilée, ce n’est pas possible », a souligné Mehdi Benatia, pour qui la mauvaise série de son équipe en Ligue 1 n’est pas entendante. Surtout quand les performances sont là en Coupe d’Europe, avec des joueurs volontaires et hargneux, à défaut d’être forcément brillants.