OM : L'Olympique de Calimero ? Stéphan se paie Villas-Boas

Dans : OM.

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Julien Stéphan a glissé un petit tacle à l'Olympique de Marseille.

L'arbitrage est décidément le sujet du moment du côté de Rennes. Pour ses propos au micro de Canal+, Clément Grenier a été la cible de critiques de la part de Pascal Garibian, patron des arbitres. Le milieu rennais avait remis en cause l'intégrité d'Eric Wattelier lors de la rencontre opposant les Rouges et Noirs au LOSC. Présent en conférence de presse avant le match face à l'Olympique de Marseille, Julien Stéphan a également évoqué l'arbitrage, mais pour un tout autre sujet. Lors du match aller, André Villas-Boas s'était indigné du carton rouge reçu par Pape Gueye. Interrogé à ce propos, l'entraîneur breton n'a pas hésité à glisser un petit tacle aux Marseillais.

« Il y avait une faute de Gueye avant celle-là, qui aurait mérité un carton jaune. Si le carton jaune sort à ce moment-là, on ne discute même pas de la situation suivante. Il doit y avoir rouge cinq minutes avant, c’est tout. C’était un fait de jeu. Nous, on n’en a pas parlé pendant trois jours. Par contre, certains en ont parlé pendant longtemps. L’année dernière, on avait eu des faits de jeu défavorables quand on est allé là-bas, on n’en a pas fait des tonnes non plus pendant trois jours. Marseille, c’est l’équipe qui reçoit le plus de cartons depuis le début de saison. Il y a des raisons. Et je ne pense pas que l’excuse valable soit de dire que les arbitres sont plus sévères avec Marseille que d’autres clubs. Les arbitres sont honnêtes, intègres, ils prennent leurs décisions en leur âme et conscience, en fonction de ce qu’ils voient sur le terrain » a déclaré le technicien de 40 ans. Voilà de quoi parfaitement lancer une affiche qui opposera samedi soir deux concurrents direct aux places européennes.