L'OM victime d'un sabotage, Gattuso prend cher

Par Hadrien Rivayrand

L'OM revit depuis l'arrivée sur son banc de Jean-Louis Gasset. Certains joueurs sont libérés et ne semblent pas du tout regretter le départ récent de Gennaro Gattuso.

A Marseille, la situation s'est considérablement calmée depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Il faut dire que l'ancien adjoint du Paris Saint-Germain a changé les mentalités en quelques jours. Les résultats sont au rendez-vous, tout comme la manière. Beaucoup d'optimisme existe donc pour cette fin de saison. Surtout que les joueurs de l'OM apprécient la méthode de Jean-Louis Gasset et peuvent enfin être débarrassés de celle de Gennaro Gattuso. Les langues se délient d'ailleurs depuis le départ de l'Italien. Et ce n'est pas Pau Lopez qui prouvera le contraire...

Gattuso est parti, Pau Lopez sort le champagne

Lors de quelques mots échangés avec La Provence, le portier espagnol de l'OM est en effet revenu sur la bonne passe de l'OM et sur ce qui a véritablement changé pour certains joueurs. « Il faut le dire aussi, certains joueurs ont été remis à leur poste. Si on regarde Ismaïla, Iliman sur les 3 ou 4 derniers matches, ils sont complètement différents, ils ont un niveau extraordinaire tous les deux, comme 'Auba’. Je suis content pour eux, ils ont passé de mauvais moments mais ont travaillé », a notamment indiqué Pau Lopez, très confiant pour cette fin de saison. L'OM peut toujours aller chercher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions en Ligue 1 et peut rêver en grand en Ligue Europa. S'il ne faudra pas lever le pied en Espagne lors du match retour des huitièmes de finale de la C3 face à Villarreal, le rêve européen de l'Olympique de Marseille est toujours bien en vie. A Jean-Louis Gasset de continuer sur sa lancée et de contenter son vestiaire, ce qui n'était plus le cas avec Gennaro Gattuso.