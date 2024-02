OM ‍: L’OL fonce vers la L2, les Marseillais s’en moquent

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En début de saison, Marseille et Lyon étaient considérés comme de sérieux prétendants au podium en Ligue 1. On peut même dire que les deux Olympique sont devenus de véritables rivaux depuis quelques années. Il n’empêche que dans la cité phocéenne, les difficultés lyonnaises passent clairement au second plan.

C’est indéniable, le Classique de Ligue 1 n’a plus la même saveur. L’affiche entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille fait toujours partie des rendez-vous les plus attendus de la saison. Mais le manque, ou plutôt l’absence de suspense suscite moins d’engouement autour de cette confrontation souvent déséquilibrée. Depuis quelques années, les Marseillais semblent davantage excités par la rivalité croissante avec l’Olympique Lyonnais. Une tendance confirmée par Eric Di Meco.

🗣 Eric Di Meco : "L'OL et l'OM, c'est la vraie rivalité du moment. Même budget, chaque année ils ont comme objectif la deuxième place." #RMClive pic.twitter.com/VssKxOLkkg — Super Moscato Show (@Moscato_Show) February 1, 2024

« Des deux côtés, c'est la vrai rivalité du moment finalement, a commenté l’ancien latéral gauche de l’OM sur RMC. Ils ont le même budget. Chaque année, même s'ils en sont loin, en début de saison ils se battent pour cette fameuse deuxième place en Ligue 1. On peut aussi mettre Monaco parce que le budget est à peu près équivalent, c'est une grosse écurie avec un fort potentiel économique. » Les Gones étant actuellement barragistes, les fidèles du Vélodrome pourraient s’en réjouir. Mais le sort des Lyonnais les laisse indifférents.

Les Marseillais ne sont pas d'humeur

« Si les Marseillais souhaitent la descente de l'OL ? Non. Même si personne ne fera la tête ici à Marseille si Lyon descend, ce n'est pas le sujet, a témoigné Eric Di Meco. L'OM est tellement moyen depuis le début de la saison que le sujet numéro un, c'est que les supporters s'ennuient quand ils vont au stade, ils ne comprennent plus la politique du club et ils sont inquiets pour l'avenir. Je n'en entends pas un parler de Lyon ». Déçus de la saison de leur équipe, les fans marseillais ne sont pas d'humeur à chambrer.