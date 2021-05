OM : L'OL fonce sur Gerson, c'est le duel

Dans : OM.

Depuis plusieurs jours maintenant, le Brésilien Gerson est annoncé tout proche de l'Olympique de Marseille en vue du mercato estival. Mais c'est sans compter sur le retour en force de... l'OL.



En quête de renforts dans tous les secteurs de jeu lors du prochain marché des transferts, le club phocéen est pour l'instant occupé à boucler un dossier assez compliqué, à savoir celui de Gerson. Fan du milieu brésilien, Jorge Sampaoli a demandé son arrivée à Pablo Longoria. Autant dire que le joueur de Flamengo est actuellement la cible prioritaire de l'OM, même si Mattéo Guendouzi est aussi annoncé du côté du Vélodrome. Concernant le Brésilien, l'OM aurait fait une première offre de 24 millions d'euros, plus 6 ME de bonus, au club brésilien. Une proposition refusée par Flamengo, qui a envoyé une contre-proposition dans la foulée. Alors que Marco Braz, le vice-président du club auriverde, attend toujours une réponse de la part de Marseille, le deal a quand même de grandes chances d'aboutir au cours des prochaines semaines.

Juninho prêt à enfoncer l'OM ?

Mais si ce dossier venait à s'embourber, à cause notamment de l'énorme prix demandé par Flamengo, c'est un autre club de Ligue 1 qui pourrait empocher la mise. En effet, selon Bola Vip, l'OL serait à l'affût pour récupérer Gerson, si jamais le joueur de 24 ans finissait par dire non à l'OM. D'après les informations du média brésilien, Juninho continue de maintenir le contact avec le clan Gerson. Et comme avec Bruno Guimaraes ou Lucas Paqueta, le directeur sportif pourrait jouer un rôle déterminant pour convaincre un compatriote de venir à Lyon, surtout qu'il a maintenant les mains libres sur le mercato avec l'arrivée de Peter Bosz à la place de Rudi Garcia. En tout cas, c'est un duel olympique qui s'annonce pour ce grand espoir du football brésilien.