OM : Guendouzi pour 15 ME, La Provence s’étouffe

L'OM est chaud pour Mattéo Guendouzi, mais ça ne sera pas donné. Pas de quoi freiner Pablo Longoria visiblement.

Avec le départ quasiment inévitable de Boubacar Kamara, l’OM cherche à se renforcer au milieu. La piste menant à Gerson a beaucoup fait parler dernièrement, sachant que des montants copieux sont annoncés, approchant les 30 ME. Mais en parallèle, Pablo Longoria accélère pour faire venir Matteo Guendouzi. Entre problèmes de comportement à Arsenal, performances sportives insuffisantes, blessure lors de son prêt à Berlin, l’international espoir connait un véritable trou d’air dans sa carrière. A un an de la fin de son contrat à Arsenal, l’ancien Lorientais, formé en partie au PSG, ne fait plus rêver grand monde. Lui, en revanche, rêve de rejoindre une formation ambitieuse et de disputer la Coupe d’Europe, ce que même Arsenal ne peut pas lui promettre après la saison décevante des Gunners. Aller à l’OM est donc très tentant, surtout que Marseille lui offre un solide contrat de quatre ans. Et Arsenal risque aussi d’y trouver son compte, comme le révèle La Provence dimanche.

« Si l’hypothèse d’un prêt avait été évoquée au début des négociations, l’OM travaillerait sur une vente sèche et le transfert pourrait se conclure pour une somme entre 12 et 15 ME. Cela peut paraitre cher payé pour un joueur en fin de contrat dans un an, à l’arrêt pour trois mois en raison d’une fracture du métatarse », a lancé le quotidien régional, qui se demande si l’investissement en vaut le coup alors que Guendouzi ne provoque plus du tout la même « hype » qu’à ses débuts avec Arsenal. En tout cas, l’OM est confiant dans ce dossier, et estime même être capable d’annoncer sa signature le 9 juin, à l’occasion de l’ouverture du marché des transferts. De quoi compléter un entrevue pour le moment déserté, puisque seul Valentin Rongier et Pape Gueye sont sûrs de rester cet été.