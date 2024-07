OM ‍: L'Inter obéit à Longoria, Carboni arrive gratuitement ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Il n'y aura pas de trêve olympique du côté du mercato de l'OM. Marseille s'apprête à faire signer un nouveau joueur, et encore une fois aux conditions fixées par Pablo Longoria.

Le président de l'Olympique de Marseille le sait, il ne peut pas dépenser des centaines de millions d'euros lors du mercato, c'est pour cela que Pablo Longoria est devenu le roi des prêts avec option d'achat. Pourtant, lorsqu'il a contacté ses homologues de l'Inter pour connaître les conditions de la possible venue de Valentin Carboni, l'attaquant international argentin du club milanais, prêté la saison passée à Monza. Du côté de Milan, la réponse a été claire, Carboni ne partira pas pour moins de 30 millions d'euros, une somme que l'OM n'était pas disposé à mettre dans l'opération. Cependant, à force de négocier avec le club italien, qui a compris que son jeune joueur de 19 ans pourrait s'aguerrir sous les ordres de Roberto de Zerbi, Pablo Longoria a obtenu gain de cause. Il est vrai que le technicien italien a donné son accord à cette opération, ce qui a rassuré les Nerazzurri, lesquels veulent surtout que leur joueur soit sur le terrain et ne cire pas le banc.

Carboni attendu en début de semaine à Marseille

Fort de cette garantie, L'Equipe confirme que l'Inter a donc validé un prêt du joueur argentin, mais en ajoutant une option d'achat de 30 millions d'euros, ce qui confirme que Valentin Carboni repartira en Italie dans un an. « L'optimisme règne à la Commanderie, où l'on espère un dénouement favorable peut-être en début de semaine prochaine », précise notre confrère Baptiste Chaumier, convaincu que l'attaquant de l'Inter sera le prochain renfort d'un Olympique de Marseille déchaîné encore une fois sur le marché des transferts. Avec la signature plus que probable du récent vainqueur de la Copa America avec l'Argentine, l'OM s'offre tout de même un sacré renfort offensif, même si Valentin Carboni a encore des choses à prouver, car sinon l'Inter ne l'aurait pas laissé partir pour une deuxième saison consécutive. En attendant, Pablo Longoria continue de régaler les supporters, qui se prennent déjà à rêver d'une saison idéale en Ligue 1, l'Olympique de Marseille n'ayant que cela à préparer.