OM : Ça brûle pour Balotelli, mais l’OM drague un autre buteur !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato, OGCN.

Mino Raiola l’a confirmé sur RMC ce dimanche : Mario Balotelli à l’OM, c’est possible. « La mentalité marseillaise correspond à celle de Mario » a notamment expliqué l’agent italien, qui ne serait donc pas contre l’idée d’un transfert du buteur de 27 ans à Marseille. Un accord total aurait même été trouvé entre les différentes parties selon Gilles Favard, chroniqueur pour la Chaîne L’Equipe. Son de cloche différent du côté de RMC qui explique que le futur salaire de Mario Balotelli à l’OM est toujours en négociations.

De plus, le clan du joueur italien souhaiterait temporiser et « prendre son temps » tandis que l’OM a la volonté d’accélérer et « avancer au plus vite ». Mais la surprise, c’est que selon RMC, l’état-major phocéen discute avec un autre buteur au mercato ! « Selon nos informations, l'Italien n’est plus la seule priorité pour l’attaque marseillaise. Le club phocéen a entamé des discussions avec un buteur dont le nom n’a pas filtré » explique Mohamed Bouhafsi. Personne n’en doutait, mais c’est désormais une certitude : le mercato sera bouillant à Marseille cet été.